اونلاين | الاسطورة "مباشر" قطر - اليابان: مشاهدة البث المباشر اليوم مجاناً والتغطية الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاسطورة "مباشر" قطر - اليابان: مشاهدة البث المباشر اليوم مجاناً والتغطية الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطر واليابان في نهائي كأس آسيا – الإمارات 2019 اليوم الجمعة 1 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة قطر واليابان ستكون منقولة على MAX HD1 (تعليق عربي) و MAX HD2 (تعليق فرنسي وإنكليزي) .

نهائي كأس آسيا – الإمارات 2019 اليوم بين قطر واليابان على القناة المفتوحة

سيبث نهائي كأس آسيا -الإمارات 2019 بين قطر واليابان على قناة beIN SPORTS المفتوحة هدية منا للمشاهد العربي.

وسيكون بإمكانكم متابعة التغطية الخاصة الممتدة طوال اليوم الجمعة على القناة المفتوحة بداية من برنامج آسيا هذا الصباح في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويذكر أن الاستوديو التحليلي للمباراة سينطلق عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة أي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة.

مشاهدة مباراة قطر واليابان في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

مباشرة من استاد نهائي كأس آسيا – الإمارات 2019 اليوم بين قطر واليابان