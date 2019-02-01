رياضة | مواجهات قوية للبترول والفكرية وأسمنت اسيوط بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية للبترول والفكرية وأسمنت اسيوط بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف عصر السبت مباريات الجولة الثانية والعشرين للمجموعة الثالثة، بالقسم الثالث، وتشهد هذه الجولة 6 مواجهات قوية في الصراع علي القمة والهروب من شبح الهبوط.

ومن المقرر أن يحل فريق بترول اسيوط، متصدر المجموعة، برصيد 45 نقطة، ضيفا على فريق مركز شباب الخارجة، صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة في مباراة غاية في الأهمية للطرفين.

ويخوض فريق نادي أسمنت أسيوط، صاحب المركز الثاني، برصيد 34 نقطة، مواجهة صعبة، خارج ملعبه أمام فريق نادي البداري، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة في مواجهة أسيوطية خالصة.

ويحل نادي ناصر الفكرية، الثالث، برصيد 33 نقطة، ضيفا على فريق ملوي، التاسع برصيد 26 نقطة في مواجهة منياوية مرتقبة.

وفي ثاني المواجهات الاسيوطية، يلتقي فريق نادي القوصية صاحب المركز السادس برصيد 28 نقطة، علي ملعبه أمام فريق نادي ابوتيج، صاحب المركز الثاني عشر وقبل الأخير في المجموعة برصيد 22 نقطة

ويلتقي فريق مزار صاحب المركز الخامس، برصيد 28 نقطة ،مع فريق نادي منفلوط، الذي يحتل المركز الثامن في المجموعة برصيد 26 نقطة.

ويستضيف نادي شبان اسيوط، صاحب المركز الأخير، برصيد 8 نقاط، فريق مركز شباب القيس، صاحب المركز الحادي عشر، برصيد 24 نقطة

ويحصل فريق مركز شباب سمالوط على راحة في هذه الجولة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- بترول اسيوط. 45 نقطة

2- اسمنت اسيوط. 34 نقطة

3- ناصر الفكرية 33 نقطة

4- مركز شباب الخارجة. 31 نقطة

5- بني مزار 28 نقطة

6- القوصية. 28 نقطة

7- مركز شباب سمالوط. 26 نقطة

8- منفلوط. 26 نقطة

9- ملوي 26 نقطة

10- البداري. 25 نقطة

11- مركز شباب القيس. 24 نقطة

12- ابوتيج. 22 نقطة

13- شبان اسيوط. 8 نقاط