رياضة | بيان رسمي من المصري في ذكرى حادث استاد بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان رسمي من المصري في ذكرى حادث استاد بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر النادي المصري البورسعيدي بيانا، لأحياء ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيدًا من جماهير النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة الأهلي والمصري البورسعيدى في موسم 2011-2012. وجاء بيان المصري البورسعيدي، بمناسبة ذكرى احداث مجزرة بورسعيد السابعة كالتالي: "في الذكرى السابعة لحادث الأول من فبراير 2012، يجدد النادي المصري الترحم على أرواح الشهداء من أبناء مصر الذين فقدناهم في هذا اليوم الأليم، داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته ويربط على قلوب أهلهم وذويهم بالصبر.النادي المصري إذ يستذكر كعادته هذه الذكرى الأليمة بخالص الحزن والأسى، فإنه يدعو جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها وباقي عناصر منظومة الرياضة المصرية لاستخلاص العبر من هذه الذكرى الأليمة عبر التمسك بالروح الرياضية وكذا ابقاء ساحات الرياضة بمنأى عن اقحامها في أي تجاذبات أخرى لا تدخل بطبيعتها في إطار الرياضة، بما يضمن عدم تكرار هذا المصاب الأليم في أي ميدان رياضي في المستقبل، فحياة أبنائنا أغلى من أي تنافس سواء كان رياضيا أو غير رياضي".

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