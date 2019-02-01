رياضة | مران الأهلي.. ياسر إبراهيم يشارك في جزء من تدريبات الفريق وصالح جمعة يكتفي بالتأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. ياسر إبراهيم يشارك في جزء من تدريبات الفريق وصالح جمعة يكتفي بالتأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من التدريبات البدنية خلال مران فريقه الجماعي اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني إبراهيم من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والضامة، تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة أمام وادي دجلة، حيث خرج في الشوط الثاني ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وعقب مشاركته في جزء من التدريبات البدنية مع اللاعبين، قام بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب منفردا.

وتأكد غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي من 10 إلى 15 يوما، ليغيب عن مباراة فريقه غدا أمام سيبما التنزاني.

اكتفى صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ولم يشارك جمعة في المران الجماعي للفريق الأحمر، بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية، واكتفى بالتأهيل في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في البطولة الإفريقية بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي 2-0، والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري 1-1.