شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على..التشكيل المتوقع لمنتخبي قطر واليابان في نهائي كأس أسيا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يلتقي اليوم منتخب قطر مع نظيره اليابان في مباراة أكون أو لا أكون بالنسبة للمنتخب القطري، ستكون معركة شرسة داخل أرض الميدان ليعبر كل منهم عن أحقيته بالتتويج، وستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة بملعب "مدينة زايد الرياضية".

ومن المتوقع أن يدفع الإسباني فيليكس سانشيز بتشكيل العنابي كل من :

حراسة المرمى: سعد الشيب

الدفاع : بيدرو ميجيل، سالم الهاجرى، بوعلام خوخى، طارق سلمان، عبدالكريم حسن.

خط الوسط : كريم بوضياف، حسن الهيدوس، عبدالعزيز حاتم .

وفى الهجوم : أكرم عفيف، المعز على.

بينما من المنتظر أن يدفع هاجيمى مورياسو المدير الفني للمنتخب الياباني بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: جوندا

خط الدفاع: يوتو ناجاتومو- مايا يوشيدا – تومياسو - ساكاى

خط الوسط : ريتسو دوان- وأتارو إندو- جينكى هاراجوشى

الهجوم: يويا أوساكو- مينامينو.