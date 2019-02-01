شكرا لقرائتكم خبر عن المصري محمد عبد الشافي خارج قائمة الأهلي الأسيوية والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أعلن الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، عن إنضمام كلًا من الثنائي المحترف عمر السومة وديجانيني تفاريس لاعبي الأهلي، للقائمة الأسيوية.

ووفقًا لما نشرته "الرياضية السعودية"، فإن جويدي لن يضم المصري محمد عبد الشافي، لقائمة الأجانب الأسيوية، حيث أن لم يجد بعد الثنائي المقرر قيدهم بجانب السومة وديجانيني.

ويفكر الأرجنتيني في قيد مدافع ومهاجم في الخانتين المتبقيتين للأجانب بالقائمة الأسيوية.

ومن المقرر أن يتم رفع قائمة الفريق الأولية المشاركة في دوري أبطال أسيا، قبل نهاية غد، فيما تُرفع النهائية قبل 26 فبراير الجاري.

وحقق اللاعب المصري محمد عبد الشافي، رقماً مميزاً بعد مرور 16 جولة على إنطلاق النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي.

وتواجد محمد عبد الشافي ضمن قائمة ضمت 5 لاعبين شاركوا فى جميع دقائق اللعب مع أنديتهم في النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي.

ويعد محمد عبد الشافى ومحمد كنو الثنائي العربي الوحيد الذى شارك فى جميع الدقائق بمسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، فيما تواجد 3 أجانب بالقائمة.