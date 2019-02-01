انت الان تتابع «المصري» للجماهير: استخلصوا العبر من ذكرى الكارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

أصدر النادي المصري البورسعيدي بيانًا اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى كارثة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير الأهلي، الذين سافروا لحضور مباراة فريقهم أمام النادي المصري، ليعودوا في الأكفان في مذبحة كبرى أصابت المجتمع المصري وأدمت القلوب، وقال البيان: "في الذكرى السابعة لحادث الأول من فبراير 2012، يجدد النادي المصري الترحم على أرواح الشهداء من أبناء مصر الذين فقدناهم في هذا اليوم الأليم، داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته ويربط على قلوب أهلهم وذويهم بالصبر".

وواصل البيان: "النادي المصري إذ يستذكر كعادته هذه الذكرى الأليمة بخالص الحزن والأسى، فإنه يدعو جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها وباقي عناصر منظومة الرياضة المصرية لاستخلاص العبر من هذه الذكرى الأليمة عبر التمسك بالروح الرياضية، وكذا إبقاء ساحات الرياضة بمنأى عن إقحامها في أي تجاذبات أخرى لا تدخل