شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع مع وزير الشباب آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بترتيبات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بحضور المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء راجع مع وزير الشباب والرياضة التصميمات الخاصة بأعمال التطوير لاستاد القاهرة الدولي، بما في ذلك تطوير وتجميل مداخل ومخارج الاستاد، وتحديث المقصورة الرئيسية المخصصة لكبار الزوار، وكذا تطوير ورفع كفاءة مدرجات الجماهير ودورات المياه.

كما تضمنت تصميمات أعمال التطوير غرف خلع الملابس والمرفقات الملحقة بها، والتى تم زيادتها لتناسب استضافة الاستاد لمباراتين متتاليتين في دور المجموعات بالبطولة.

ووجه «مدبولي» بمتابعة الأعمال في الاستاد على مدار اليوم، بحيث يتم الانتهاء من أعمال التطوير قبل فترة كافية من بدء البطولة، كما وجه ببحث إمكانية توسعة قاعة انتظار كبار الشخصيات والملحقة بالمقصورة الرئيسية حتى تستوعب أكبر عدد ممكن من ضيوف مصر من قادة ومسؤولى الدول الأفريقية الذين سيحضرون حفل الافتتاح.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أيضاً ضرورة ان يكون الفكر الاستثمارى حاضراً بقوة عند تنفيذ أعمال التطوير وكافة تجهيزات البطولة، بحيث يتم الاستفادة من الإمكانات التي أبدى الرُعاة المصريون والأجانب استعدادهم لتوفيرها، وذلك من اجل تخفيف عبء التمويل عن ميزانية الدولة.