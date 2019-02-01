راموس مهدد بالغياب عن ديربي مدريد

أعلن من قبل نادي ريال مدريد الإسباني عن تقديمه طعنا على البطاقة الصفراء التي حصل عليها قائد الفريق سيرجيو راموس أثناء المباراة التي جمعت الملكي بنادي بريال بيتيس على ملعبه ضمن منافسات الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، كما أعلن أيضًا عن الطعن على البطاقة الأخرى التي أشهرها الحكم في وجهه بالمواجهة التي جمعت ريال مدريد بإسبانيول ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الاسباني.

وأمام هذين الطعنين، رفضت لجنة استئناف الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلغاء البطاقتين اللتين حصل عليهما سيرجيو راموس، ومن ثم فإن قائد «المرينجي» لديه حتى الآن أربع بطاقات صفراء متراكمة، وفي حالة حصوله على البطاقة الخامسة في اللقاء المقبل الذي سيخوضه الفريق بالدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس، فلن يتمكن من المشاركة في ديربي مدريد الذي سيقام في الـ 9 من شهر فبراير أمام أتلتيكو مدريد على ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

جدير بالذكر أن بطل أوروبا كان يرغب في الحد من خطورة تلك الاحتمالية عن طريق الطعن على البطاقة الصفراء التي أشهرها حكم المباراة هيرنانديز هيرنانديز في وجه راموس في الدقيقة 42 من مباراة ريال بيتس، والتي انتهت بفوز «المرينجي» بهدفين لهدف.

وعلى ما يبدو أن دور راموس في مباراة «الليجا» المقبلة قد يتقلص مخافة من فقدان فريقه لخدماته أمام «الروخيبلانكوس» لما لتلك المباراة من أهمية كبرى، إذ يحتل «الملكي» المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد وعشر نقاط عن المتصدر برشلونة، وفي حالة فوزه على غريمه المدريدي فسيتمكن من تقليص الفارق بينها إلى نقطتين، وهو بالتأكيد ما يطمح له لاعبو ريال مدريد وجهازه الفني في الفترة الحالية.