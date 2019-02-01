الأهلي يفقتد مهام رمضان صبحي أمام سيمبا التنزاني

صرح مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني فضّل إراحة رمضان صبحي لاعب الفريق في دوري أبطال إفريقيا واستبعاده من مواجهة سيمبا التنزاني. ويستضيف الأهلي فريق سيمبا غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري الأبطال. وقال مصدر بالأهلي إن رمضان صبحي سيغيب عن المباراة بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الأمامية. وأضاف في تصريحاته: "الجهاز الفني يلزمه بأداء برنامج تأهيلي للتخلص من الإصابة". يذكر أن رمضان صبحي كان طلب استبداله في مباراة وادي دجلة يوم الإثنين الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر (2-1) ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري.

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