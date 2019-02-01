مدرب ليفربول السابق يحذر من ضياع لقب الدوري هذا الموسم

قام برندان رودجرز، مدرب سيلتك الاسكتلندي بتحذير فريقه السابق ليفربول من فقدان التركيز في آخر مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وقال رودجرز في تصريحات لشبكة "توك سبورت" الإنجليزية: "لا يزال الطريق طويلًا أمام ليفربول، يتبقى 14 مباراة على انتهاء البطولة".

وتابع: "عندما نصل إلى 10 مباريات على نهاية البطولة ستحدث تغييرات جديدة. وعندما يتبقى 5 مباريات فقط على النهاية ستظهر تغييرات أخرى".

وأضاف رودجرز: "عليهم أن يحافظوا على هدوئهم، والتركيز على اللعب جيدا، وإذا نجحوا في فعل ذلك، سيكون لديهم الفرصة للفوز بالدوري الإنجليزي".

وأكمل: "أنظر إلى موسم 2014، آخر 14 مباراة لنا فزنا في 12، تعادلنا في واحدة، وخسرنا في أخرى، لكن في النهاية خسرنا اللقب".

وأردف مدرب الريدز السابق: "كان موسمًا صعبًا على ليفربول، عليهم المحافظة على الهدوء. والتركيز على البطولة بشكل عام وليس على مباراة وحيدة".

وخسر السيتي بنتيجة (2-1) أمام نيوكاسل يونايتد، الثلاثاء الماضي، ومنح فرصة لغريمه ليفربول للتقدم بـ7 نقاط في الصراع على القمة ضمن الجولة 24 من البريميرليج.

في المقابل، اكتفى فريق يورجن كلوب بالتعادل (1-1) مع ليستر ليحصد نقطة واحدة، ويصل للنقطة 61 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما مانشستر سيتي لديه 56 نقطة.

وكان رودرجز قريبا من حسم الدوري الإنجليزي مع ليفربول عام 2014 قبل أن يخسر اللقب في الجولات الأخيرة لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطتين.