سعد سمير يشارك فى مران الأهلى استعدادا لسيمبا التنزانى

شارك سعد سمير، مدافع فريق الكرة بالأهلى، فى المران الجماعى لفريقه استعدادا للقاء سيمبا التنزانى المقرر له غدا السبت.

وكان سعد سمير يعانى من إصابة فى كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته فى التدريب أمس وحصل على راحة ولم يستكمل المران، ولكنه شارك اليوم ما يعنى جاهزيته للقاء سيمبا التنزانى.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى مساء غد، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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