بالصور.. الأهلي يحيي الذكرى السابعة لضحايا بورسعيد

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة على إحياء الذكرى السابعة لضحايا مذبحة بورسعيد.

وكان 72 مشجعا راحوا ضحية الأحداث التي شهدها ستاد بورسعيد في مباراة المصري والأهلي التي أقيمت بالدوري في الأول من فبراير لعام 2012.

وجاء في الموقع الرسمي للأهلي: “حرص النادي على إحياء وفاة 72 شهيدا من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ للتأكيد على أن الأهلي لم لن ينسى شهداءه ، وأن ذكراهم ستظل دائما وأبدا محفورة في قلوب وعقول النادي الأهلي ومسؤوليه”.

وقام وفد من النادي بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لأبناء الأهلي وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم.

وتقدم الوفد كل من محمود الخطيب ومجلس الإدارة، محمد مرجان المدير التنفيذي، رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، حسام عاشور قائد الفريق، والأجهزة الفنية وقائدو الفرق الرياضية في كل الألعاب.

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