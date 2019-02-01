شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافي مهدد بالاستبعاد من قائمة الأهلي الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الارجنتيني بابلو جويدي المدير الفني لنادي الاهلي السعودي يعتزم إستبعاد اللاعب المصري محمد عبد الشافي من قائمة الفريق بالنسخة الجديدة من مسابقة دوري ابطال اسيا.

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن بابلو جويدي، مدرب فريق الأهلي حجز مقعدين، من أصل 4 للأجانب في القائمة الآسيوية، للسوري عمر السومة، ديجانيني تفاريس من كاب فيردي.

وأضافت الصحيفة أن جويدي لن يضم المصري محمد عبد الشافي إلى الرباعي الأجنبي، فيما لم يحدد بعد اللاعبين اللذين سينضمان مع السومة وديجانيني بالقائمة الاسيوية.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني لنادي الاهلي السعودي يرغب في قيد مدافع ولاعب في مركز هجومي في الخانتين المتبقيتين للأجانب.