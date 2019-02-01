شكرا لقرائتكم قطة مورينيو تحول إلي وحش.. الصحف الإسبانية تمدح تألق بنزيما مع ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد بعدما سجل "هدفين" في فوز الفريق الملكي على جيرونا بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات مرحلة الاياب بالدور ربع النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وعنونت صحيفة "آس"، "بنزيما نمر البنغال.. قطة مورينيو تحول إلى وحش.. جيرونا 1 – 3 ريال مدريد".

أما صحيفة "ماركا"، فقالت أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لقب منتقديه درساً جديداً بتسجيله في ثنائية جيرونا ليحتل المركز السادس في قائمة أفضل الهدافين بنادي ريال مدريد على مدار التاريخ.

وأضافت الصحيفة أن كريم بنزيما رفع رصيده من الأهداف مع ريال مدريد إلى 209 هدفاً ليتفوق على المكسيكي هوجو سانشيز الذي يملك 208 أهداف مع الفريق.

ويترقب ريال مدريد اليوم، الجمعة قرعة الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا، بعدما حجز الفريق الملكي مقعده في المربع الذهبي مع برشلونة وريال بيتيس وفالنسيا.