شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الأهلي في شهر فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الأهلي شهر ديسمبر في فبراير الجاري، عندما يخوض 7 مواجهات كاملة في شهر فبراير وسط حالة من الضغط الشديد للنسور الحمر بسبب كمية اللقاءات المؤجلة له.

يبدأ الأهلي شهر فبراير بمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ثم يلتقي مع إنبي وحرس الحدود بالدوري، ويسافر لمواجهة بطل تنزانيا في رابع جولات دور المجموعات الإفريقي.

ويعود الأهلي لخوض غمار الدوري بمواجهة الإنتاج الحربي والجونة ويختتم شهر فبراير بمواجهة بيراميدز.

لمعرفة جدول ومواعيد مباريات الأهلي في شهر فبراير: