شكرا لقرائتكم قبل مواجهة قطر.. الساموراي لا يخسر النهائي إطلاقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمتلك منتخب اليابان سجلاً مميزاً في المباريات النهائية بمسابقة كأس اسيا عندما يواجه قطر في الرابعة عصر اليوم بملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائي النسخة الـ 17 من منافسات البطولة القارية.

ويخوض منتخب اليابان المباراة النهائية الخامسة في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس اسيا بعدما تفوق على إيران بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ونجح منتخب اليابان فى الفوز بجميع المباريات النهائية التي خاضها في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس اسيا، بعدما توج باللقب الاول عام 1992 بتغلبه على السعودية بهدف دون مقابل.

وتفوقت اليابان على السعودية مجدداً في نهائي نسخة 2000 بنتيجة 1 – 0 ليحصد "أحفاد الساموراي" اللقب الثاني، وفازت اليابان على الصين بنتيجة 3 – 1 في نهائي 2004، وبلغ منتخب اليابان النهائي الرابع في تاريخه بنسخة 2011 التي أٌقيمت في قطر وتمكن من تحقيق الفوز على أستراليا بهدف دون مقابل ليحصد اللقب الرابع.