شكرا لقرائتكم أسباب تأخير إعلان مواعيد بطولة كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم الإعلان عن مواعيد كأس مصر خلال الفترة الحالية لرغبة المجلس ولجنة المسابقات فى إنهاء بطولة الدورى الممتاز أولاً.

وكان عدد من الأندية قد طالب بتحديد مواعيد مباريات كأس مصر واللقاءات المتبقية ، وهو ما دفع مسئولو الجبلاية للتأكيد على أن مباريات الدورى هى الأهم لإنهائها قبل إنطلاق بطولة امم أفريقيا أو بقاء أسابيع قليلة ولعبها بعد إنتهاء أمم أفريقيا.

تنطلق بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر يوم 21 يونيو المقبل حتى منتصف يوليو.