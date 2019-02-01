شكرا لقرائتكم كواليس فشل انتقال تريزيجيه إلي جالطة سراي باليوم الأخير لانتقالات يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت وسائل الاعلام التركية، عن كواليس فشل إنتقال محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا لصفوف جالطة سراي في اليوم الاخير لفترة الانتقالات الشتوية بتركيا.

ذكرت صحيفة " gunes"، أن نادي جالطة سراي قدم عرضاً لنظيره قاسم باشا بالحصول على خدمات ثنائي جالطة سراي، ريان دونك، إرين ديرديوك بالاضافة إلى مليوني يورو من أجل ضم محمود تريزيجيه.

وأضافت الصحيفة أن جالطة سراي كان يأمل في الحصول على خدمات محمود تريزيجيه بعدما نجح في ضم السنغالي مبادي دياني هداف الدوري التركي ونادي قاسم باشا إلا أن العرض المقدم قوبل بالرفض.

وكان قاسم باشا تعاقد مع اللاعب المصري كريم حافظ أمس الخميس وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.