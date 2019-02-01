مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير

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جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك عدد 6 مباريات خلال شهر فبراير ما بين منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية ومباريات الدوري المصري. يبدأ الزمالك مواجهات شهر فبراير بملاقاة جورماهيا الكيني في افتتاح دور المجموعات للكونفيدرالية ثم مواجهة النجوم بالدوري المحلي، والعودة لخوض المواجهة الثانية بدور المجموعات الإفريقي أمام نصر حسين داي الجزائري في ثاني جولات دور المجموعات. يليها عودة الزمالك لمواجهة إنبي وطلائع الجيش في الدوري المصري ثم يختتم شهر فبراير بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة الإفريقية. لمتابعة جدول مباريات الزمالك:

جدول مباريات الزمالك في فبراير

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