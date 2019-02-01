شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لصالح جمعة على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تدريبات النادى الأهلي المقامة على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، غياب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر لليوم الثانى على التوالى. واكتفى صالح جمعة بالتدريبات التأهيلية فى الجيم، وجاء غياب صانع ألعاب الأهلي بسبب معاناته من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية. ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزانى مساء غد، السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا. واستقر النادي الأهلي على استبعاد صالح جمعة من القائمة الأفريقية للفريق الأحمر، حيث قرر مارتن لاسارتى مدرب الفريق قيد كل من رامى ربيعة ومحمود وحيد أفريقياً.

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