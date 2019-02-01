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"إقالة واعتزال ومفاجآت ودموع وعقوبة".. حصاد الكرة المصرية فى يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستحق شهر يناير لعام 2019 لقب شهر "المفاجآت" فى الكرة المصرية بعدما شهد أحداثاً بالجملة كانت الإثارة عنوانها، سواء كانت سعيدة أو حزينة، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

*بيراميدز يتعاقد مع عبد الله السعيد

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فى الرابع من يناير فوجئ الوسط الكروى بخبر تعاقد عبد الله السعيد، صانع ألعاب أهلى جدة السعودى، مع بيراميدز، وكان اللاعب قد أشعل أزمة مدوية بين قطبى الكرة المصرية فى العام الماضى.

*الأهلى يخسر من بيراميدز

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فى الرابع من يناير سقط الأهلى أمام منافسه بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام.

*الأهلى يتعاقد مع حسين الشحات

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فى السادس من يناير أعلن الأهلى تعاقده مع حسين الشحات، لاعب العين الإماراتى، لمدة أربعة مواسم ونصف فى صفقة مدوية أحدثت صخباً هائلاً بين عشاق الأحمر.

*الأهلى يتعاقد مع ياسر إبراهيم

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وفى السابع من يناير أكمل الأهلى مسلسل صفقاته المدوية بإعلان التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع سموحة لمدة أربعة مواسم ونصف.

*الزمالك يتعاقد مع المغربى خالد بوطيب

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وفى السابع من يناير كشف الزمالك عن صفقته الأولى بالتعاقد مع المغربى خالد بوطيب فى مؤتمر صحفى عقد بمقر النادى الأبيض.

*مصر تفوز بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 

فى الثامن يناير، كشف الاتحاد الأفريقى عن فوز مصر بشرف تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق فى يونيو المقبل، بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون.

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتاً مقابل صوت وحيد لجنوب أفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

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وتعد النسخة الخامسة التى تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب فى ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وتقام بطولة أمم أفريقيا لعام 2019 خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 24 فريقا مقسمين على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

* محمد صلاح أفضل لاعب فى أفريقيا

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فى الثامن من يناير، حافظ الدولى المصرى محمد صلاح مهاجم الإنجليزى على جائزة أفضل لاعب أفريقى للعام الثانى على التوالى متسلحاً بإنجازاته المدوية.

*إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبى

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فى التاسع من يناير تلقى عشاق النادى الإهلى صدمة قاسية بعد الإعلان عن إصابة محمد محمود الوافد الجديد للقلعة الحمراء من صفوف وادى دجلة بالرباط الصليبى وغيابه عن الملاعب لنهاية الموسم.

*الأهلى يتعاقد مع حمدى فتحى

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وفى الثالث عشر من يناير تعاقد النادى الأهلى مع حمدى فتحى لاعب خط وسط إنبى لمدة أربعة أعوام ونصف لتدعيم خط وسط الفريق الأحمر.

*اعتزال حسنى عبد ربه

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فى السادس عشر من يناير فجر حسنى عبد ربه قيصر الإسماعيلى مفاجأة مدوية بإعلانه اعتزال الساحرة المستديرة مسدلا الستار على رحلة ذهبية مع الفراعنة والدراويش.

*الأهلى يتعادل مع شبيبة الساورة الجزائرى

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وفى الثامن عشر من يناير تعادل الأهلى خارج ملعبه مع شبيبة الساورة الجزائرى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال الأفريقية.

*إلغاء مباراة الإسماعيلى والأفريقى التونسى

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فى الثامن عشر من يناير ألغى نيانت أليوم، الحكم الكاميرونى، مباراة الإسماعيلى والأفريقى التونسى بسبب شغب الجماهير فى الجولة الثانية لدور المجموعات برابطة الأبطال الأفريقية.

*بيراميدز يعلن التعاقد مع عمر خربين

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فى 21 يناير أعلن بيراميدز التعاقد مع السورى عمر خربين أفضل لاعب فى آسيا لتدعيم خط هجومه فى المسابقة المحلية.

*الكاف يستبعد الإسماعيلى من دورى الأبطال

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فى الثالث والعشرين من يناير أعلن الاتحاد الأفريقى "كاف" استبعاد الإسماعيلى من منافسات دورى الأبطال الأفريقى بعد إلغاء مباراته مع الأفريقى التونسى.

*الأهلى يفوز على المقاصة بثلاثية

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فى 24 يناير نجح الأهلى فى تحقيق فى تحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف دون رد فى الدورى، سجل خلالها حسين الشحات ورمضان صبحى أول أهدافهما بالقميص الأحمر.

*الزمالك يتعادل مع بيراميدز

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فى 24 يناير قدم الزمالك وبيراميدز مباراة ممتعة فى الكرة المصرية انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق بالدورى، شهدت تسجيل السورى عمر خربين أول أهدافه فى الدورى المصرى.

*بيراميدز يقرر إقالة حسام حسن

 

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فى 24 يناير قرر مسئولو بيراميدز إقالة حسام حسن المدير الفنى للفريق من منصبه عقب التعادل مع الزمالك 3-3 .

*بيراميدز يعلن تعيين رامون دياز مديراً فنياً

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وفى 26 يناير أعلن بيراميدز تعيين الأرجنتينى رامون دياز مديراً فنياً للفريق خلفاً لحسام حسن.

*الحضرى يعلن التراجع عن الاعتزال

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فى 27 يناير أعلن عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى التراجع عن قرار الاعتزال الدولى متمنياً المشاركة مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية بمصر 2019.

*الحضرى ينتقل للنجوم

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فى 28 يناير أعلن نادى النجوم التعاقد مع عصام الحضرى لمدة ستة أشهر بعد فسخ السد العالى تعاقده مع الإسماعيلى بالتراضى.

*الأهلى يفوز على وادى دجلة

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فى 28 يناير فاز الأهلى على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالدورى.

*الزمالك يفوز على المقاصة

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فى 29 يناير فاز الزمالك على المقاصة بأربعة أهداف دون رد فى الدورى.

*الأهلى يقيد عمرو جمال ورامى ربيعة

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فى 30 يناير قيد الأهلى الثنائى رامى ربيعة وعمرو جمال فى قائمته المحلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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