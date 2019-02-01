شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات دور الـ16 ببطولة كليفلاند كلاسيك الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الرابع من فبراير الجارى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 51 ألف دولار.

وتشارك فى البطولة 4 لاعبات مصريات هن: نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا، نادين شاهين، مريم متولي، و ميار هاني.

وجاءت مباريات الللاعبات المصريات في البطولة كالتالي:

نور الطيب x راشيل أرنولد

نادين شاهين x هولي نوتون

مريم متولي x كولين أومارد

ميار هاني x أماندا لاندرز ميرفي