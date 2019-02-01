شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى دور الـ16 بكأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الجمعة، لقاءات قوية فى دور الـ16 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 /2019 .

وتشهد لقاءات هذا الدور مواجهات بين كل من: القناة مع مركز شباب ادندان والشمس مع هليوبوليس والنصر مع سبورتنج وبنى سويف مع الاتحاد واستاد المنصورة مع سموحة وطلائع الجيش مع الزهور.

بينما تقرر إلغاء مباراة العاب دمنهور مع الداخلية لاعتذار الأول عن خوض اللقاء، بينما يقام لقاء الأهلى مع بتروجت غدا السبت.