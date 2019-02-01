شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وجمعة وحازم إمام.. الكارت الأحمر شبح يطارد الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن فريق الزمالك يسير سريعًا على طريق الانتصارات، بعدما حقق فوزا كبيرا على مصر المقاصة بنتيجة (4-1) على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدورى المصرى الممتاز بعد التعادل مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق ليعزز الفارس الأبيض صدارة الدورى رافعا رصيده إلى 45 نقطة بعد تحقيق انتصاره الـ18 فى الدورى هذا الموسم، إلا أن الأبيض حقق رقماً سلبياً للمرة الأولى فى الألفية الجديدة.

للمباراة الثالثة على التوالى للزمالك فى الدورى يحصل لاعب من الفريق على بطاقة حمراء، للمرة الأولى خلال الألفية الجديدة، البداية كانت مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض الذى تلقى الكارت الأحمر فى مباراة الاتحاد السكندرى التى فاز بها الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

ثم جاء الدور على عبد الله جمعة لاعب الزمالك الذى تلقى الكارت الأحمر فى مباراة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى 3-3، وكان الكارت الأحمر الثالث من نصيب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك أمام مصر المقاصة.

ويضطر الزمالك لخوض المباراة التالية أمام النجوم المقرر لها يوم 9 فبراير المقبل بدون ثلاثة من لاعبيه بسبب الإيقاف، إذ يغيب الثنائى طارق حامد ومحمود كهربا لتراكم البطاقات، بجانب حازم إمام.