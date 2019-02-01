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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحيى ذكرى شهداء النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على إحياء الذكرى السابعة لـ72 شهيداً من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ صباح اليوم الجمعة بمقر النادى بالجزيرة، للتأكيد على أن الأهلي لم لن ينسى شهداءه، وأن ذكراهم ستظل دائماً وأبداً محفورة فى قلوب وعقول النادى ومسئوليه.
ووضع وفد من النادى، يتقدمهم رئيس الأهلي برفقته مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذى، ورءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى، بالإضافة إلى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وحسام عاشور كابتن الفريق، إلى جانب الأجهزة الفنية وكباتن الفرق الرياضية فى كل الألعاب، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لأبناء الأهلي وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم.
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