مران الأهلي.. سعد سمير يعلن جاهزيته.. وتأهيل رباعي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني غدا السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن سعد سمير مدافع الفريق عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من التواء في الكاحل، كما بدأ لاعب الوسط حمدي فتحي المشاركة في تدريبات الكرة.

وعقد الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع سعد سمير داخل أرضية الملعب لمنحه تعليمات خاصة.

وواصل الرباعي أحمد فتحي ومروان محسن وعلي لطفي ورمضان صبحي أداء البرنامج التأهيلي.

واكتفى الثنائي صالح جمعة وإسلام محارب بأداء تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.

ويعاني محارب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ليصبح خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة سيمبا.

وخصص الجهاز الفني فقرة في نهاية المران للتدريب على الكرات العرضية.

وتدرب عمرو جمال على التسديد من خارج منطقة الجزاء تحت إشراف سباستيان المدرب المساعد، بجانب الكرات العرضية من اجل تجهيزه للمباريات المحلية، بعدما تم قيده في قائمة الفريق.