محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية إذاعة مباراة نهائى بطولة كأس أسيا بين قطر واليابان على القناة المفتوحة . ويواجه المنتخب القطري نظيره الياباني فى تمام الساعة الرابعة عصراً على استاد مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي بتعليق رؤوف خليف ويوسف سيف واحمد الطيب. وكانت مجموعة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري البطولة قد قررت نقل المباريات عبر باقة "ماكس" وخصصت اشتراك لمشاهدة البطولة بعيداً عن القنوات فائقة الجودة. ويأتي قرار القناة القطرية احتفالاً بوصول المنتخب القطري لأول مرة فى تاريخه لنهائي كأس أسيا. و للحصول علي قنوات "Bein sports" المفتوحة عبر قمر نايل سات عبر يرجي اتباع الآتي : تردد القناة: 12475. معدل: عمودي. معدل الترميز: 27500. ترميز القناة: 2/3. إشارة إرسال البث: DVB-S2 معدل تردد الموجة: 8PSK كما تنقل المباراة عبر قمر سهيل سات عبر الخطوات الأتية: تردد القناة: 11566. معدل: أفقي. معدل الترميز: 27500. ترميز القناة: 2/3. إشارة إرسال البث: DVB-S2 معدل تردد الموجة: 8PSK

كانت هذه تفاصيل خبر بي إن سبورتس تزف خبراً سعيداً بمناسبة وصول قطر لنهائى كأس أسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.