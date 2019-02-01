آل الشيخ: ندرس بناء ستاد وإنشاء أكاديمية لمضاهاة أندية أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال السعودي تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إنه يدرس عرض بعض المستثمرين لبناء ستاد جديد بسعة 15 ألف متفرج، مشيرًا إلى أنه في طور إنشاء أكاديمة عالمية لتطوير المواهب.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك الجمعة: "تقدم مجموعه من المستثمرين لنا بفكرة بناء ستاد بسعة 15 ألف متفرج، قابل للتوسعة لسعة 27 ألف مستقبلاً.. ندرس العرض بجدية".

وأضاف: "نحن أيضًا في طور إنشاء أكاديمية عالمية يشرف عليها متخصصون عالميون لتطوير المواهب، مش في مصر بس أيضًا إفريقيا.. بيراميدز يتجه بفكر جديد على المنطقة ليضاهي أندية أوروبا".

وأشار إلى أن تفاصيل الأكاديمية ستكون تحت إشراف أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز، وتفاصيل المباريات ستكون مع أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم النادي.

وأتم رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تصريحاته قائلا: "أيضًا سيكون خلال هذه السنة إن شاء الله مباريات مع فرق عالمية، ستأتي لمصر للمرة الأولى".

يُذكر أن بيراميدز، الذي يخوض مبارياته على ملعب الدفاع الجوي، يحتل في أول مواسمه المركز الثاني في الدوري برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ45 نقطة من 18 مباراة.