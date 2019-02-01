شاهد.. الأهلي يحيي ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد

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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة على إحياء الذكرى السابعة لوفاة 72 شهيدا من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ للتأكيد على أن الأهلي لم ينس شهداءه، وذكراهمستظل دائما وأبدا محفورة في قلوب وعقول النادي الأهلي ومسئوليه.
وقام وفد من النادي يتقدمهم الكابتن الخطيب رئيس النادي وبرفقته مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، ورؤوف
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