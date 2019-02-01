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شاهد.. الأهلي يحيي ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد

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كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة على إحياء الذكرى السابعة لوفاة 72 شهيدا من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ للتأكيد على أن الأهلي لم ينس شهداءه، وذكراهم

ستظل دائما وأبدا محفورة في قلوب وعقول النادي الأهلي ومسئوليه.

وقام وفد من النادي يتقدمهم الكابتن الخطيب رئيس النادي وبرفقته مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، ورؤوف

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عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، بالإضافة إلى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وحسام عاشور كابتن الفريق، إلى جانب الأجهزة الفنية وكباتن الفرق في كل الألعاب، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لأبناء الأهلي وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم.


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