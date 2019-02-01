سعد سمير يعلن جاهزيته للقاء سيمبا وصالح جمعة يغيب عن المران

صالح جمعة لاعب الأهلي (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

انتظم سعد الدين سمير وحمدي فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر صباح اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وعانى سعد من الإصابة بالتواء في الكاحل خلال مران الفريق الأحمر أول أمس الأربعاء، فيما اشتكى فتحي من

إجهاد في العضلة الضامة.

وأعلن الثنائي جاهزيتهما لمواجهة الغد أمام سيمبا التنزاني، بعدما شاركا في تدريبات الكرة.

علي جانب اخر تغيب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عن تدريبات الفريق الأحمر الجماعية اليوم وجاء غياب صالح جمعة عن التدريبات

بسبب معاناته من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية واكتفى بالتدريبات التأهيلية في الجيم.

وكان صالح جمعة قد خرج من حسابات الأهلي في القائمة الأفريقية بعدما تم قيد الثنائي صالح جمعة ورامي ربيعة بالأمس قبل إغلاق باب القيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.