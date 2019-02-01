محارب يغيب عن لقاء سيمبا.. ولاسارتي يجهز ثلاثي وسط الأهلي

اسلام محارب لاعب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال تأكد غياب إسلام محارب لاعب فريق النادي الأهلي عن مواجهة المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا غدا السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويعاني محارب من الإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن التدريبات الجماعية للأهلي اليوم والأيام الماضية. الخلفية أبعدته عن التدريبات الجماعية للأهلي اليوم والأيام الماضية. وخاض إسلام محارب تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي بملعب التتش بالجزيرة اليوم في إطار البرنامج العلاجي الموضوع له من قبل طبيب الأهلي. وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على الاجتماع بلاعبي وسط الملعب حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد لمنحهم تعليمات خاصة لتنفيذها في لقاء الغد. ويفاضل لاسارتي بين الثلاثي لاختيار لاعبين لقيادة وسط ميدان الأحمر في لقاء الغد وفقا لحالتهما البدنية والفنية.

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