شاهد.. مشوار المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا

ساعات قليلة وتنطلق المواجهة المرتقبة بين منتخبي اليابان وقطر التي تجمعهما في الرابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد مدينة زايد الرياضية بدولة الإمارات، في نهائي بطولة كأس آسيا .

ترصد "بوابة الوفد" مشوار الفريق القطري في البطولة الآسيوية، خلال التقرير التالي:

بدأ المنتخب القطري أولى لقاءاته في البطولة الآسيوية، بالفوز على نظيره اللبناني بهدفين دون رد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة للبطولة

القارية.

في المباراة الثانية للفريق العنابي اكتسح نظيره الكوري الشمالي بنصف دستة أهداف، ليعلن اعتلاءه صدارة المجموعة الخامسة، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

واستطاع المنتخب القطري تجاوز نظيره السعودي أقوى فرق المجموعة الخامسة، في ثالث مبارياته في بطولة كأس آسيا، بثنائية دون رد، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16.

واصطدم المنتخب العنابي في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا بالمنتخب العراقي، واستطاع أن يعبر من خلاله إلى دور ربع النهائي، بعدما حقق فوزًا صعبًا بهدف دون مقابل.

وفي الدور ربع النهائي نجح المنتخب القطري في الحصول على بطاقة التأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز بصعوبة على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف.

وواصل المنتخب القطري تألقه في بطولة كأس آسيا، واستطاع أن يفوز على نظيره الإماراتي صاحب الأرض والجمهور برباعية نظيفة، ليتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة القارية.