نهائي كأس آسيا.. قطر تبحث عن اللقب الأول واليابان تطارد النجمة الخامسة

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة نارية المرتقبة بين منتخبي قطر واليابان في نهائي بطولة كأس اسيا والمقامة بدولة الامارات ، حيث تحمل المباراة اهمية خاصة للمنتخبين بجانب اهميتها كمباراة نهائية تمنح الفائز اللقب الاهم علي المستوي القاري .

النهائي الأول

تحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخب القطري، خاصة وانها المرة الاولي في تاريخ قطر التي يصل منتخبها الي نهائي كأس اسيا ليصبح العنابي اقرب من اي وقت مضي من اقتناص اللقب الحلم .

كما يشكل فوز قطر بالبطولة دافعاً كبيرا قبل ثلاثة سنوات من انطلاق بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر .

فض الاشتباك

تحمل المباراة طابعاً خاصاً لدي المنتخب القطري الذي يامل في فض الاشتباك مع المنتخب الياباني الذي يتوفق تفوقاً طفيفاً

في سجل المواجهات المباشرة التي بدأت منذ عام 1983 .

المباراة الاولي كانت ودية دولية وانتهت بفوز قطر بهدف نظيف، قبل ان يسجل المنتخب القطري فوزه الرسمي الوحيد علي اليابان عام 1988بثلاثية نظيفة بكأس اسيا .

بعد ذلك لم ينجح المنتخب القطري في تجاوز عقبة الساموراي الياباني حيث تلقي الهزيمة مرتين وتعادلا في اربعة مواجهات أخري .

تحدي مورياسو

تولي هاجيمي مورياسو نجم الكرة اليابانية السابق مهمة تدريب منتخب بلده عقب انتهاء منافسات مونديال روسيا 2018، ليقرر احداث ثورة في تشكيل منتخب الساموراي .

ورفع مورياسو راية التحدي قبل انطلاق البطولة بعد ان قرر استبعاد كوكبة

من اهم نجوم اليابان من قائمة فريقه الذي وعد بعودته متوجاً باللقب الاسيوي .

واستبعد مورياسو اكثر من اسم مميز مثل شينجي كاجاوا لاعب بوروسيا دورتموند الالماني، وشينجى أوكازاكى مهاجم ليستر سيتى الانجليزي، وتاكاشى إينوى لاعب وسط ريال بيتيس الاسباني .

وعلي الرغم من هذه الغيابات الا ان المنتخب الياباني يقدم عروضاً قوية منذ انطلاق البطولة كاحد ابرز المرشحين لحصد اللقب .

النجمة الخامسة

تحمل المواجهة المرتقبة اهمية اخري لدي اليابان المنتخب الاكثر تتويجا بلقب كأس اسيا باربعة القاب .

حيث يسعي المنتخب الياباني الي العودة من الامارات متوجين باللقب الخامس في تاريخهم علي الرغم يشاركون للمرة التاسعة فقط بالبطولة التي وصلت الي نسختها السابعة عشر .

وحقق اليابان لقب كأس اسيا اعوام 1992، 2000، 2004، 2011 قبل ان يخسر اللقب في البطولة الماضية لصالح استراليا .

ويعد المنتخب السعودي ونظيره الايراني ثاني اكثر المنتخبات حصداً للقب كأس سايا بثلاثة القاب لكل منهما .