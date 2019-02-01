الطائرة الخاصة الأمل الأخير لإنقاذ لقاء الأهلي والحدود من التأجيل

مباراة الاهلي وحرس الحدود كتب - محمد اللاهوني يدرس مجلس إدارة النادى الأهلي توفير طائرة خاصة من أجل السفر إلى تنزانيا لحل مشكلة مباراة حرس الحدود التى تقام يوم 8 فبراير الجارى بالجولة الحادية والعشرين للدورى. بالجولة الحادية والعشرين للدورى. وتتوجب ظروف الطيران السفر فجر يوم 8 فبراير الجارى وهو ما يتعارض مع مباراة حرس الحدود، ويسعى مسئولو الأهلى لتوفير طائرة خاصة للفريق للسفر عقب لقاء الحرس إلى تنزانيا لخوض لقاء الإياب أمام سيمبا بالجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى الأبطال والذى يقام يوم 12 من الشهر الجارى. وهو ما يتعارض مع مباراة حرس الحدود، ويسعى مسئولو الأهلى لتوفير طائرة خاصة للفريق للسفر عقب لقاء الحرس إلى تنزانيا لخوض لقاء الإياب أمام سيمبا بالجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى الأبطال والذى يقام يوم 12 من الشهر الجارى.

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