الخطيب يستطلع رأى لاسارتى فى أزمة الإصابات.. ويطالب بحسم التأهل بدورى الأبطال

محمود الخطيب رئيس الأهلي (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، تدريباته استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام سيمبا التنزانى التى تقام غداً السبت فى ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويؤدى الفريق مرانه الأخير، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية استعداداً لمواجهة سيمبا على أن يسبق المران مؤتمر صحفى للمدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، وحارس المرمى شريف إكرامى كما يخوض الفريق التنزانى مرانه فى نفس موعد اللقاء على نفس الملعب مع مؤتمر صحفى لمدرب سيمبا.

وتأكد غياب الحارس على لطفى حارس المرمى عن اللقاء للإصابة بآلام قوية فى الكتف وخضع لكشف طبى

أثبت إصابته وغيابه عن اللقاء بشكل رسمى ليلحق بقائمة الغائبين عن مواجهة سيمبا والتى تضم ياسر إبراهيم وأحمد فتحى ومحمد نجيب ووليد سليمان ومحمد محمود والمغربى وليد أزارو ومروان محسن.

وتأكدت جاهزية صلاح محسن مهاجم الفريق لخوض المباراة بعد أن خضع لبرنامج استشفائى فى الأيام الماضية خوفاً من تجدد إصابته فى العضلة الخلفية، كما تم تجهيز الثنائى رامى ربيعة وعمرو جمال بشكل تام بعد إنهاء إجراءات قيدهما محلياً فى الساعات الماضية بينما تم قيد ربيعة وصالح جمعة فى القائمة الأفريقية.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى من أجل معرفة أسباب الإصابات التى تعرض لها الفريق فى المرحلة الماضية وكيفية تجنب هذه الظاهرة فى الفترة القادمة.

وطالب الخطيب الجهاز الفنى واللاعبين بضرورة التركيز الشديد من أجل حسم التأهل رسمياً إلى دور الثمانية من خلال الفوز ذهاباً وإياباً على سيمبا التنزانى والوصول إلى النقطة رقم 10 والتى تصعد بالفريق الأحمر لربع النهائى.

من جانبه، قال محمد يوسف المدرب العام للأهلى إن مواجهة سيمبا التنزانى تبدو صعبة وقوية لأنها أمام منافس مميز قدم مباراة كبيرة أمام شبيبة الساورة الجزائرى بالجولة الأولى والتى فاز بها الفريق بثلاثية دون رد.

وأكد يوسف أن الأهلى لديه طموح كبير من أجل التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية، موضحاً أن الفريق الأحمر لديه تركيز شديد فى المرحلة القادمة لمواصلة الانتصارات.