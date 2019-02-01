اليوم.. جمعية عمومية في الشمس لاعتماد اللائحة الجديدة

يعقد مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة أسامة أبوزيد، اليوم الجمعة، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية «جمعية التحدى» أمام المبنى الاجتماعى لإقرار لائحة النادى الداخلية التى ستكون بمثابة الدستور الجديد لمستقبل النادى، حيث يبدأ الاجتماع فى التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.

وتستقبل 65 لجنة أعضاء الشمس بإشراف قضائى وتحت رقابة ممثلى اللجنة الأوليمبية المصرية ومندوبى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للتصويت فى صناديق الاقتراع، مؤكدين قدرتهم على

إكمال النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية لإقرار دستور الشمس البالغ 12500 عضو.

ويراهن مجلس الشمس على وعى أعضاء النادى وتقديرهم لحجم المسئولية لإقرار لائحتهم الداخلية التى تم إعدادها تحت إشراف لجنة قانونية كبيرة يترأسها المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادى الزهور وعضو الشمس والنائب البرلمانى السابق عمر هريدى المستشار القانونى

للمجلس وعضو النادى والمحاسب تامر على المدير التنفيذى للنادى والمحاسب إيهاب السيد المدير المالى.

وتتضمن اللائحة 95 مادة من بينها مواد تكفل حقوقاً غير مسبوقة لذوى القدرات الخاصة وتعيد العضوات الساقطة بعد سداد الرسوم المنصوص عليها فى اللائحة حتى 15 عاماً وكذلك حقوق للأرامل والمطلقات وأسر الشهداء وتتلافى جميع المشاكل التى تعترض عضو الشمس بمنظور إنسانى بحت يكفل للجميع حقوقه وفقاً للقانون وتمنح نادى الشمس دفعة قوية نحو الانطلاق فى مجال الاستثمار من أجل رفعة نادى الشمس ومواصلة ثورة التطوير والتصحيح إنشائياً ورياضياً.