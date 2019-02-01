اليوم.. الأهلي يحيي ذكرى مجزرة بورسعيد

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يشهد النادى الأهلى، اليوم الجمعة، إحياء الذكرى السابعة لضحايا مجزرة ستاد بورسعيد بعد أن توفى 72 مشجعًا فى لقاء الأهلى والمصرى بمسابقة الدوري الممتاز عام 2012.
وقرر المجلس التواجد بكامل هيئته، اليوم، أمام النصب التذكارى بمقر النادى فى الجزيرة لوضع إكليل من الزهور فى
كما قررت إدارة النادي فتح الأبواب فى مقر الجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد لاستقبال أُسر الشهداء، وذويهم، وقضاء اليوم مع مسئولى النادي.
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