المقاصة يصحح الأخطاء قبل موقعة الإسماعيلى.. وطلعت يطالب بنسيان الهزائم

مباراة الزمالك ومصر المقاصة

كتب – محمد اللاهونى:

بدأ الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف علاج الأخطاء التى ظهرت فى مباراتى الأهلى والزمالك بالدورى، والتى شهدت استقبال 7 أهداف فى 180 دقيقة بجانب تلقى هزيمتين ثقيلتين، وهو الأمر الذى أدى لهزة قوية فى الفريق الأحمر.

وعقد طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة جلسة مع لاعبيه من أجل الحديث عن المرحلة القادمة مطالباً بنسيان

الخسارة أمام الأهلى بثلاثية دون رد والزمالك بنتيجة 4-1.

وشدد المدير الفنى للمقاصة على ضرورة التعامل بحذر وجدية مع المباريات القادمة خاصة فى ظل المنافسة الصعبة التى يعيشها الدورى هذا الموسم وهو الأمر الذى يجعل الفريق الفيومى مطالباً باستعادة روح الانتصارات وتصحيح الأخطاء بأقصى سرعة.

وأكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادى مصر المقاصة أن الفريق ما زال يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى وما زالت طموحاته كبيرة فى بطولة الدورى هذا الموسم والهزيمة أمام الأهلى والزمالك طبيعية لأى فريق بالبطولة، خاصة أن المقاصة كان حظه عاثراً بمواجهة القطبين فى 4 أيام فقط.

وأضاف: المقاصة لديه طموح كبير وحاول تدعيم صفوفه بقوة فى الانتقالات الشتوية بعد أن ضم ميدو جابر وحسام عبدالواحد وأحمد جمال والإثيوبى تشيملس بيكلى.