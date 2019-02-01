رياضة | "السلعوة" رئيسًا للجنة الفنية لمباريات بطولة إفريقيا للسلة

أسندت اللجنة العليا المنظمة لمباريات المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي برئاسة جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي، للكابتن محمد سيد السلعوة نجم المنتخب الوطني والنادي السابق رئاسة اللجنة الفنية خلال مباريات البطولة التي تقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وجاء اختيار السلعوة رئيسًا للجنة الفنية للاستفادة بخبرات نجوم النادي القدامى، وذلك في تقليد جديد ببطولات إفريقيا، في ظل مشواره الطويل مع كرة السلة بالنادي والمنتخبات الوطنية، ولأهمية الاستعانة بأبناء النادي السابقين في كافة المناسبات.

ويستضيف النادي الأهلي مباريات المجموعة الثالثة من دور الستة عشرة للبطولة التي تقام نسختها الحالية بنظام جديد، حيث يقع الفريق في المجموعة التي تضم فرق أول أغسطس الأنجولي و«REG» بطل رواندا، وفيروفيارو بطل موزمبيق، حيث من المتوقع وصول الفرق يومي ٦ و٧ من فبراير، على أن تقام المباريات أيام ٨ و٩ و١٠ من الشهر ذاته، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة قد عقدت اجتماعا مهما مؤخرًا؛ لمناقشة كافة النواحي التنظيمية، وبعد تشكيل اللجان الفرعية تم تحديد مواعيد تدريبات الفرق على الصالة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي، وكذلك مواعيد المباريات، وغيرها من الأمور، في إطار حرص الأهلي على تنظيم مباريات البطولة على أفضل ما يكون، وبما يتناسب مع مكانة النادي التاريخية في تنظيم البطولات.