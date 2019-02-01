رياضة | إسلام محارب يغيب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني

تأكد غياب إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني بسبب الإصابة.

ويعاني محارب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر الفترة الماضية.

واكتفى محارب بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي اليوم الجمعة داخل صالة الجيمانزيوم، والجري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في البطولة الإفريقية بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي 2-0، والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري 1-1.

سعد سمير وحمدي فتحي جاهزان لمواجهة سيمبا التنزاني

انتظم سعد الدين سمير وحمدي فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر صباح اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وعانى سعد من الإصابة بالتواء في الكاحل خلال مران الفريق الأحمر أول أمس الأربعاء، فيما اشتكى فتحي من إجهاد في العضلة الضامة.

وأعلن الثنائي جاهزيته لمواجهة الغد أمام سيمبا التنزاني، بعدما شاركا في تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في البطولة الإفريقية بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي 2-0، والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري 1-1.

ياسر إبراهيم يواصل التأهيل في الأهلي

شارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من التدريبات البدنية خلال مران فريقه الجماعي اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني إبراهيم من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والضامة، تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة أمام وادي دجلة، حيث خرج في الشوط الثاني ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وعقب مشاركته في جزء من التدريبات البدنية مع اللاعبين، قام بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب منفردا.

وتأكد غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي من 10 إلى 15 يوما، ليغيب عن مباراة فريقه غدا أمام سيبما التنزاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

إسلام محارب يؤدي تدريبات تأهيلية في الأهلي