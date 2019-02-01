رياضة | مباريات حاسمة للبنك الأهلي والمعادي وكرداسة في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات حاسمة للبنك الأهلي والمعادي وكرداسة في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر مباريات حاسمة، في صراع الصعود والهبوط، للمجموعة الخامسة، من مسابقة دوري القسم الثالث، حيث يتنافس ثلا فرق على وصول فريق منهم للترقي، بجانب منافسة قوية من أجل الهروب من الهبوط للقسم الرابع.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 25 وقبل الأخيرة للموسم الحالي المواجهات التالية :

* كرداسة مع البنك الأهلي

يقام ملعب البراجيل لقاء القمة والقاع، يجمع فريق مركز شباب كرداسة صاحب المركز قبل الأخير، برصيد 14 نقطة، بقيادة سيد كمال، والذي يسعى للفوز للهروب من الهبوط في مواجهة نارية مع فريق البنك الوصيف بقيادة عيد مرازيق صاحب الـ 46 نقطه ويبحث عن الفوز ليصعد للقمه في غياب فريق جولدى المتصدر، الذي يحصل على راحه هذا الأسبوع طبقاً لنظام المسابقة، وكان البنك حقق فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور الاول.

* جينيس مع المعادي

وفي مباراة قمة، تقام على ملعب نادى أسمنت حلوان، يلتقي فريق جينيس صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد بكرى بـ 39 نقطة، مع فريق المعادي الثالث بقيادة على صقر بـ 43 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول تفوق للمعادي بهدفين مقابل هدف.

* الطائرات مع العياط

وفي لقاء الهروب من الهبوط، يلعب فريق الطائرات، الذي يتواجد في المركز الثاني عشر، بقيادة عارف شوقى برصيد 15 نقطة، مع نظيره فريق العياط الاخير بقيادة هلال الشلنك برصيد 13 نقطة، وفاز الطائرات بالدور الأول بهدفين مقابل هدف.

* أبو النمرس مع الصيد

يحل فريق الصيد ضيفاً على مركز شباب أبو النمرس، صاحب المركز السابع بقيادة جمال حواش برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد الصيد بالمركز العاشر، برصيد 19 نقطة، بقيادة حازم فضل، وحسم التعادل السلبي مواجهة الدور الأول.

* الصف مع الدخان

يواجه فريق الصف، صاحب المركز التاسع، بقيادة عبد السلام الشريف، برصيد 25 نقطة، نظيره فريق الدخان، بالمركز الرابع بقيادة علاء ابراهيم برصيد 39 نقطة، وسبق للدخان الفوز بهدفين نظيفين في اللقاء الأول.

* حلوان العام مع 6 أكتوبر

يستضيف فريق حلوان العام الثامن بقيادة محمد حسن، صاحب الـ28 نقطة، نظيره فريق 6 اكتوبر، السادس، بقيادة سيد عبد الستار، برصيد 38 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول تفوق أكتوبر بهدف دون مقابل.

- ترتيب المجموعة الخامسة :

1- جولدى 47 نقطة

2- البنك 46 نقطه

3-المعادي43 نقطة

4- الدخان 39 نقطة

5- جينيس 39 نقطة

6- أكتوبر 38 نقطة

7- أبو النمرس 30 نقطة

8- حلوان 28 نقطة

9-الصف25 نقطة

10- الصيد 19 نقطة

11- الطائرات 15 نقطة

12- كرداسة 14 نقطة

13- العياط 13 نقطة