رياضة | مران الأهلي.. جلسة خاصة لـ"لاسارتي" مع معاونيه ومحارب يواصل التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. جلسة خاصة لـ"لاسارتي" مع معاونيه ومحارب يواصل التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع معاونيه ولاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق مران الفريق الأحمر صباح اليوم الجمعة، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع جهازه المعاون واللاعبين على أهمية المرحلة المقبلة، بداية من مباراة سيبما التنزاني،وضرورة تحقيق نتائج إيجابية وحصد 3 نقاط ستكون هامة في مشوار الفريق بدور المجموعات للبطولة الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.