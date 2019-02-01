رياضة | الأهلي يحيي ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد

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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة على إحياء الذكرى السابعة لوفاة 72 شهيدا من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ للتأكيد على أن الأهلي لم لن ينسى شهداءه ، وأن ذكراهم ستظل دائما وأبدا محفورة في قلوب وعقول النادي الأهلي ومسئوليه.

وقام وفد من النادي يتقدمهم الكابتن الخطيب رئيس النادي وبرفقته مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، ورءوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، بالإضافة إلى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وحسام عاشور كابتن الفريق، إلى جانب الأجهزة الفنية وكباتن الفرق الرياضية في كل الألعاب، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لأبناء الأهلي وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم.