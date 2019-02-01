رياضة | فولهام يضم مهاجم ليفربول في صفقة انتقال حر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولهام يضم مهاجم ليفربول في صفقة انتقال حر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل الصربي لازار ماركوفيتش لاعب ليفربول الإنجليزي السابق إلى نادي فولهام الإنجليزي قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية. وقالت صحيفة الميرور الإنجليزية، أن لازار ماركوفيتش انضم إلى فولهام كصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ليفربول. ويذكر أن ماركوفيتش كان قريبًا من الانضمام لنادي بيشكتاش التركي قبل نهاية الميركاتو الشتوي، لكن الصفقة لم تتم لينضم اللاعب بعد ذلك إلى صفوف نادي فولهام صباح اليوم الجمعة. وعانى ماركوفيتش بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

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