شكرا لقرائتكم تركى أل الشيخ : شوبير عنصرى والدوري متحيز للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضح المستشار تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز العلاقة التى تربطه مع الزمالك ورئيسه مؤكدا انها مصالح مشتركة قائمة على الحب والمودة.

أضاف أل الشيخ فى تصريحات لقناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر :" قمنا بتدعيم الزمالك بالجهاز الفنى بقيادة السويسري جروس فضلا عن مجموعة ممنيزة من اللاعبين مثل فرجانى ساسي وحمدى النقاز ومقابل ذلك استفدنا بالحصول على خدمات أحمد الشناوى وعلى جبر".

تابع أل الشيخ :" فى قرعة البطولة العربية تقابت مع رئيس الزمالك وتحدثت معه عن رغبتى فى دعم الفريق الأبيض وعرضت عليه مبلغا من المال ولكنه رفض أن يحصل عليه إلا عن طريق خزينة النادى مؤكدا أن رئيس الزمالك يتعامل الند بالند".

أردف مالك نادى بيراميدز أن فريقه لن يلعب مباراته القادمة ألا بعد ان يلعب الأهلى مباراته أمام الزمالك تطبيقا لمبدء تكافؤ الفرص مؤكدا ان جدول الدوري غير منظم ويعمل فى مصلحة النادى الاحمر.

استطرد ال الشيخ حديثة عن تصريحات أحمد شوبير الأخير قائلا :" إذا كان يتحدث بصفته نائبا لاتحاد الكرة فهذا يعتبر تحيز لفريق على الأخر وتضارب فى المصالح أما إذا كان بصفته إعلاميا فى قناة اون سبورت فلا بد أن تقف القناة على مسافة واحدة من الاندية وبيراميدز لن يقبل اساءة من أشخاص".

تابع أل الشيخ :" إذا كان شوبير يتحدث بصفته الشخصية فسأقول على ما كان ينقله لى عن مجدى عبد الغنى وهانى أبو ريدة ورئيس الزمالك و محمود الخطيب".

وقال أل الشيخ عندما يقول نائب اتحاد الكرة :" اللى مش عاجبه يمشى" فهذا يعتبر عنصرية ويقول هذا عندما نكون بنلعب فى بيته ومحاولته الاسقاط على الخليج غير مقبولة والوقيعة بينا وبين مصر مرفوضة فمصر فوق رأسى ورأسه".