شكرا لقرائتكم لاتسيو فى نصف نهائى كأس إيطاليا بركلات الترجيح على حساب انتر فى مباراة ماراثونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل لاتسيو للدور قبل النهائى من كأس إيطاليا، بعد تغلبه بصعوبة على مضيفه انتر ميلان 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 1-1، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "جوسيبى مياتزا" فى دور الثمانية.

تقدم لاتسيو أولا عبر المهاجم شيرو ايموبلى فى الدقيقة 108، ولكن الأرجنتينى ماورو ايكاردى نجح فى تسجيل التعادل للانتر فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الرابع من ركلة جزاء.

وتعرض الغانى كوادو أسامواه لاعب انتر ميلان للطرد فى الدقيقة 116، كما تعرض رادو مدافع لاتسيو للطرد فى الثوانى الأخيرة من اللقاء.

بذلك يكتمل عقد الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائى، بعد أن تأهل ميلان على حساب نابولى، وصعود فيورينتينا بعد الفوز الكبير على روما 7-1، وتورينو الذى أقصى يوفنتوس فى مفاجأة كبيرة بعد الانتصار بثلاثية.

وسيواجه لاتسيو منافسه ميلان بينما سيواجه أتلانتا نظيره فيورينتينا.



الانتر ولاتسيو

انتر ميلان ولاتسيو

جواو ماريو

لاتسيو والانتر

لاتسيو وانتر ميلان

مواجهة انتر ولاتسيو