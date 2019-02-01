مئات الطلبة يرسمون علم الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد المهرجان في يومه الثاني عشر توافد مئات الطلاب والطالبات على فعالياته، سواء المنصة الرئيسية والتتويج أو السوق الشعبي، ونظمت لجنة التواصل مع المدارس برنامجاً لهذه الوفود، اشتمل على مشاركتهم في رسم لوحة تعبر عن شعار المهرجان، بطول 15 متراً وعرض متر واحد، وتضمنت اللوحة التي نفذت ضمن ورشة أشرف عليها مركز أبوظبي النسائي التابع للنادي، كتابة ورسم مفردات عن علم الإمارات، وكلمات وجُملاً تعبر عن الولاء للقيادة الرشيدة وحب الإمارات، كما نظمت للمشاركين ورشة تدريبية في صناعة الطائرات الورقية، وكيفية إطلاقها في الهواء.

وقال أحمد خادم الرميثي رئيس لجنة التواصل المدرسية: أعدت اللجنة برنامجاً موسعاً للوفود الطلابية، حيث بلغ عدد الطلاب اليوم أكثر من 700 طالب وطالبة، مؤكداً أن المهرجان يرسخ ثقافة التراث، وجامع لعناصر الموروث الشعبي المحلي.