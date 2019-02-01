شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعير أحمد فتوح لسموحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، موافقة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، على إعارة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، إلى نادي سموحة، لمدة موسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال أمير مرتضى أمس الخميس، إن موافقة جروس على إعارة أحمد فتوح جاءت من أجل المشاركة في المباريات مع سموحة واكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك من خلال مشاركته في المباريات.
وأضاف أن عقد إعارة فتوح لصفوف سموحة يتضمن عدم مشاركة اللاعب في أي مباراة أمام الزمالك.
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