استاد مدينة زايد يحتضن النهائي الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتم الاحتفال الليلة بختام الدورةال 17 لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي انطلقت في الخامس من الشهر الماضي وجرت منافساتها لأول مرة بمشاركة 24 منتخباً على 6 مجموعات في مدن أبوظبي والعين ودبي والشارقة، والبطولة حققت نقلة نوعية على كل الصعد مع استضافة الإمارات لمنافساتها للمرة الثانية في تاريخها بشهادة المراقبين والمحللين.

وابتداء من الساعة السادسة مساء يلتقي في نهائي البطولة منتخبا قطر واليابان، في مباراة يتوقع أن تكون مثيرة للغاية لما يتمتع به كل منتخب من مقومات تؤهله لتحقيق اللقب، الذي سيكون تاريخياً في حال فوز العنابي به للمرة الأولى، أو قياسياً في حال فوز منتخب الساموراي به للمرة الخامسة.